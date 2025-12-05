Çorum Valisi Ali Çalgan, Necip Fazıl Kısakürek’in “Reis Bey” adlı tiyatro oyununu sahneleyecek ekibi makamında kabul etti.

Emekli öğretmen ve oyun koordinatörü Haydar Kurşun, ayrıca oyunda sahne alacak Abdullah Keskin, Ahmet Aslaner ve Kemal Arslanbaş 30 Aralık 2025 Salı günü Çorum Devlet Tiyatrosu Salonunda sahnelenecek oyun hakkında bilgi verdiler.

Ziyarette oyunun hazırlık süreci, sahne düzeni ve program akışı hakkında Vali Ali Çalgan’a bilgilendirme yapıldı.

Vali Çalgan, kültür ve sanat faaliyetlerinin Çorum’un sosyal yaşamına kattığı değeri vurgulayarak ekibe başarılar diledi.

Muhabir: Haber Merkezi