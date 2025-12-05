Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesinde; 0-18, 13-18 Çocuk Evleri Siteleri, Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi, Engelsiz Yaşam ve Rehabilitasyon Merkezi ile Sosyal Hizmet Merkezleri’nde görev yapan eğitimciler için özel bir kutlama düzenlendi.

Öğretmenler Günü kutlama etkinlikleri kapsamında kurumda görev yapan öğretmenler, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Sahit Aydın ile birlikte pasta kesti.

Öğretmenlerin keyifli anlar yaşadığı kutlamada konuşan Sahit Aydın, çocukların, engelsiz bireylerin ve hizmet sunulan vatandaşların geleceğine ışık tutan eğitimcilerin özverili çalışmaları ve fedakârlıkları için şükranlarını sunduklarını kaydederek bu bağlamda emeği geçen tüm öğretmenleri kutlayıp mutlu gelecekler dilediklerini ifade etti.

Öte yandan İl Müdür Yardımcısı Atilla Kurt ile kurumun Şehit Gazi birimi personeli şehit yakını olan öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladı. Bu kapsamda İskilip Sosyal Hizmet Merkezi tarafından Şehit öğretmenin eşi Hatun Kaleli ve Alaca Sosyal Hizmet Merkezi personelleri tarafından ise Şehit öğretmen Emir Topal’ın eşi Yıldız Topal da evinde ziyaret edildi.

Ziyaretlerde Şehitlerimizin emaneti olan ailelerin her zaman başımızın tacı olduğu bir kez daha dile getirildi.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR