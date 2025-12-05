İl Millî Eğitim Müdürü Cemil Çağlar ve İl Millî Eğitim Şube Müdürü Kutluhan Cüce, 15 Temmuz Şehitleri Fen Lisesi pansiyonunda öğretmen ve öğrencilerle kahvaltı programında bir araya geldi.

Samimi bir ortamda gerçekleşen programda eğitimciler ve öğrencilerle sohbet eden İl Müdürü Çağlar, eğitim-öğretim süreçleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Kahvaltı sırasında EBA, MEBİ ve OGM Materyal dijital platformları, sınav analizleri, TYT–AYT hazırlık süreci ve okulun akademik başarı çalışmaları üzerine karşılıklı bilgi alışverişi yapıldı.

Cemil Çağlar, öğrencilerin sınav sürecindeki motivasyonlarının artırılması, dijital eğitim araçlarının etkin kullanımı ve okulun başarı grafiğinin yükselmesi adına yapılan çalışmaları önemsediklerini vurguladı.

Program, öğretmen ve öğrencilerin görüş ve taleplerinin dinlenmesinin ardından hatıra fotoğrafı çekimiyle sona erdi.

Muhabir: Haber Merkezi