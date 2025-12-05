Atatürkçü Düşünce Derneği Çorum Şubesi Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak ile her iki kuruluşun yönetim kurulu üyeleri, Cumhuriyet Halk Partisi ile İYİ Parti’nin yeni yönetimlerine hayırlı olsun ziyareti düzenledi.

İYİ Parti Çorum İl Başkanlığını ziyaret ederek yeni İl Başkanı Av. Hakan Tekercioğlu ve yönetim kurulu üyeleri ile bir süre sohbet eden ADD ve Birleşik Emekliler Sendikası yöneticileri, ülke ve yerel gündemi değerlendirerek, görüş alışverişinde bulundu.

İl Başkanı Tekercioğlu’nu ve yönetimine başarılar dileyen Demirer, Batak ve beraberindekiler, karşılıklı işbirliği ve dayanışma halinde faaliyetlerde bulunmak istediklerini iletti.

İl Başkanı Tekercioğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, ADD ve BES heyetine teşekkür etti.

Uğur Demirer, Sefa Batak ve beraberindekiler, daha sonra Cumhuriyet Halk Partisi İl Başkanlığını ziyaret etti.

Güven tazeleyerek yeniden göreve seçilen İl Başkanı Av. Dinçer Solmaz, Merkez İlçe Başkanlığına seçilen Resul Yiğitoğlu ve İl-İlçe yönetim kurulu üyelerini tebrik ederek görevlerinde başarılar dileyen konuklar, ortak değerler etrafında birleşerek, hak, hukuk, adalet ve demokrasi mücadelesi içerisinde olmak istediklerini anlattı.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün emaneti olan cumhuriyete ve devrimlere hep birlikte sahip çıkacaklarını bildirerek, “Atatürk etrafında birleşelim” çağrısı yaptı.

Ziyaretlere; ADD Şube Başkanı Uğur Demirer, Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, ADD Yönetim Kurulu Üyeleri; Güngör Atak, Kubilay Olcan, Emine Aydaş, BES Yönetim Kurulu Üyeleri; Ahmet Ceyhan ve Yılmaz Topaktaş katıldı.

Muhabir: SELDA FINDIK