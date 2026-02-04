13 Ocak 2026 tarihinde Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile parti üst yönetiminin imzalarıyla onaylanan yeni yönetimin, Çorum teşkilatını daha güçlü ve dinamik hale getirmeyi hedeflediği belirtildi.

Yeni Yürütme Kurulu’nun, Genel Merkez tarafından belirlenen yüzde 30 kadın, yüzde 30 genç ve yüzde 30 üniversite mezunu kotası gözetilerek oluşturulduğu kaydedildi. Bu yapı ile tecrübe ve gençlik enerjisinin bir araya getirildiği ifade edildi.

Merkez İlçe Başkanı Mustafa Alagöz, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda Çorum’a hizmet etmek için yola çıktık. Birlik ve beraberlik içinde sahada aktif olacağız” dedi.

Alagöz, önceki dönem yöneticilerine teşekkür ederek, yeni Yürütme Kurulu’nun AK Parti Çorum Teşkilatı’na hayırlı olmasını diledi.

AK Parti Çorum Merkez İlçe’nin yeni Yürütme Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Merkez İlçe Başkanı: Mustafa Alagöz, Siyasi ve Hukuk İşleri: Remzi Taha Kadiroğlu, Teşkilat: Muharrem Eker, Seçim İşleri: Muhammed Özkese, Tanıtım ve Medya: Şenay Sarıtaş, Sosyal Politikalar: Fadime Paşaoğlu, Yerel Yönetimler: Zerrin Yalçın, STK ve Halkla İlişkiler: Cafer Erkoç, Ekonomi: Serhat Yaman, Mali ve İdari İşler: Meftun Koldaş, İlçe Sekreteri: Neslihan Yenihan.”

