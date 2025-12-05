Kasım rakamıyla birlikte Temmuz–Kasım dönemindeki toplam ÜFE artışı %9,53 oldu. Aralık verisinin de eklenmesiyle oran %10,63 civarında gerçekleşirse, 1 Ocak’ta ÖTV maktu tutarları otomatik olarak bu oranda artacak.

Bu artışlar, emekli ve memur maaşlarını belirlemede bir etkisi olmayan, ancak akaryakıttan tütün mamullerine, alkolden LPG’ye kadar geniş bir yelpazede yeni zamlar anlamına geliyor.

YDO AYRI ÜFE AYRI: BU ZAMLAR OTOMATİK GELECEK

Sözcü Yazarı Vergi Uzmanı Mahmut Aydoğmuş, yeniden değerleme oranından (YDO) bağımsız olan bu mekanizma nedeniyle, Özel Tüketim Vergisi Kanunu’ndaki maktu ÖTV tutarlarının ÜFE kadar artırılacağını açıkladı. Aşağıdaki kalemlerde fiyatlar yılbaşından itibaren doğrudan değişecek:

•Motorin, benzin, LPG

•Doğalgaz ve sanayide kullanılan petrol türevleri

•Tütün mamulleri

•Alkollü içecekler

AKARYAKIYA YENİ VERGİ YÜKÜ

ÜFE’nin %10,63 olması halinde uygulanacak yeni maktu ÖTV tutarları şöyle olacak:

•Motorin: 12,9973 TL → 14,3789 TL

•95 oktan benzin: 13,8642 TL → 15,3380 TL

•LPG: 10,6433 TL → 11,7745 TL

Bu tutarlar üzerinden %20 KDV de hesaplandığı için pompaya minimum yansıma:

•Motorin: +1,66 TL

•Benzin: +1,77 TL

•LPG: +1,36 TL

Bu rakamlar, yalnızca vergi kaynaklı minimum zam etkisi. Dağıtım, rafineri ve kur etkisi bu artışlara dahil değil.

SİGARADA YENİ ARTIŞ FİYATLARA 5 TL YANSIYACAK

Sigarada yüzde 45 nispi ÖTV’nin yanı sıra maktu ÖTV uygulanıyor. 24 Ekim 2025’te 12,1495 TL olan maktu tutar 16 TL’ye çıkarılmıştı. Yeni ÜFE artışıyla bu rakam:

•16,00 TL → 17,7008 TL

Böylece KDV dahil en az 2,04 TL maliyet artışı olacak. Çarpan etkisiyle bunun paket fiyatlarına yaklaşık 5 TL zam olarak yansıması bekleniyor.

ALKOLLÜ İÇECEKLERE ÇİFTE ZAM

Alkollü içeceklerde de ciddi maktu ÖTV uygulanıyor. Yılbaşında hem maktu ÖTV artışı hem de bu tutarların üzerine gelen KDV nedeniyle asgari %12,76 fiyat artışı öngörülüyor.

VERGİ KAYNAKLI ZAM TAKVİMİ İŞLİYOR

Kasım ayında hem TÜFE hem ÜFE tarafında “sakin” görünen oranlar, yılbaşında tüketicinin karşısına otomatik vergi artışları olarak çıkacak. Akaryakıt, sigara ve alkol başta olmak üzere geniş bir yelpazede fiyatların yeniden yukarı yönlü hareket edeceği şimdiden netleşmiş durumda.