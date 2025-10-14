Çorum İl Jandarma Komutanlığı, uyuşturucuyla mücadele kapsamında gerçekleştirdiği operasyonlarda çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirirken, 8 şüpheliyi adli makamlara sevk etti.

İl Jandarma Komutanlığınca, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalar çerçevesinde Çorum il merkezi, Osmancık ve Laçin ilçelerinde kontrol ve adli aramalar gerçekleştirildi.

Yapılan aramalarda 1034 gram kubar esrar, 202 gram sentetik kannabinoid (bonzai), 54 adet sentetik ecza, 3 gram metamfetamin, 2 adet kullanma aparatı, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet tabanca fişeği ve 1 adet esrar öğütücüsü ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında 8 şüpheli gözaltına alındı ve adli makamlara sevk edildi.

Muhabir: Haber Merkezi