Çorum Emniyet Müdürlüğü ekipleri, son 1 haftalık süre içerisinde, çeşitli suçlardan dolayı aranan 15 kişiyi yakalayarak adli makamlara teslim etti. Bu süreçte kayıp olarak aranan 9 kişiden tamamı bulunarak ailelerine teslim edildi.

Çorum il merkezinde asayiş ve güvenliğin sağlanması amacıyla, Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı birimlerce yürütülen görevler kapsamında; haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan ve kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan şahıslara yönelik çalışma yapıldı.

6-13 Ekim 2025 tarihleri arasında haklarında çeşitli mahkemelerce yakalama kararı bulunan 1’i kasten öldürme ve 1’i yağma suçundan olmak üzere toplamda 15 şahıs yakalandı.

Ayrıca ilimizde haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 5 kadın ve 4 erkek şahsın tamamının bulunduğu bildirildi.

