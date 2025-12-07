Alınan bilgiye göre, Ali D. idaresindeki 66 ACV 520 plakalı otomobil, Kale Mahallesi Ata 19. Sokak’ta önce park halindeki bir araca, ardından Nilay Ç.’nin kullandığı 19 AEV 863 plakalı otomobile çarptı. Sürücü, kazanın ardından olay yerinden kaçtı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan sürücü Nilay Ç., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi reddetti.
Polis ekiplerinin çalışması sonucu, kaçan sürücüye ait otomobil Gülabibey Mahallesi Kapaklı 13. Sokak’ta terk edilmiş halde bulundu. Ali D.’nin ehliyetine daha önce el konulduğu belirlenirken, sürücüye ulaşılamadı.
Kazaya karışan otomobil trafikten men edilerek otoparka çekildi.