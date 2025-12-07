Alınan bilgilere göre Yusuf K.B., arkadaşlarıyla birlikte 19 ABC 463 plakalı aracıyla Küçük Sanayi Sitesi 77. Sokağa gelerek otomobilini park etti.

Bir süre sonra araçtan duman yükseldiğini fark eden grup, hemen dışarı çıkarak 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istedi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldigi yangınla ilgili daha önce söndürülmeden bırakılan ateşin üzerine park edilmesi sonucu meydana geldiği iddia edildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.