Alınan bilgiye göre, H.S.’ye ait 07 ASU 232 plakalı araca, Ulukavak Mahallesi Güneşler 6. Sokak’ta pompalı tüfekle ateş açıldı.
İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Olay yerinde yapılan incelemede boş kovanlar tespit edildi. Açılan ateş sonucu araçta maddi hasar oluştu.
Araç sahibi H.S., saldırının ayrıldığı eski eşi tarafından yaptırıldığını iddia etti.
Polis silahlı saldıyı gerçekleştiren kişi yada kişilerin bulunması için çevrede bulunan güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK