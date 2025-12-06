Muş,un Korkut ilçesinde silahını temizlerken tabancasının ateş alması sonucu başından yaralanan Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

Muş İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Korkut İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev yapan Çorum Salur Köyü nüfusuna kayıtlı Jandarma Üsteğmen Ali Kablan, silah temizliği yaptığı sırada tabancasının ateş alması sonucu başından yaralandı.

Korkut Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kablan, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kablan’ın naaşının otopsi işlemlerinden sonra alayda düzenlenecek törenin ardından memleketi Çorum’a gönderileceği bildirildi.

Kablan'ın Çorum Gülabibey Mahallesi Küçükabdullah 3. Sokak'ta yaşayan ailesine haber verildi.