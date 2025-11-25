Fatih Tekin için Çorum merkeze bağlı Elköy Köyü’nde bugün (25 Kasım 2025 Salı günü) öğle namazının ardından köy camiinde Mevlid-i Şerif okutulacak. Mevlidin ardından şehidin mezarı ziyaret edilerek dua edilecek.

Köy Muhtarı Mutlu Taşdemir, yaptığı açıklamada programa İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yanı sıra, şehidin adının verildiği Çıraklık Eğitim Merkezi öğretmen ve öğrencilerinin de katılım sağlayacağını bildirdi.

Muhtar Taşdemir, tüm siyasi partilere davette bulunduklarını ifade ederek şunları söyledi: “Öğle namazını müteakip mevlidimizi okutacağız. Yemek ikramımızın ardından şehidimizin mezarı başında anma programımızı gerçekleştireceğiz. Tüm köylülerimizi ve hemşehrilerimizi bekliyoruz.”

