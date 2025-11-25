Kayadibi, açıklamasında şu sözlere yer verdi: “Bugün 25 Kasım… Kadına yönelik şiddete karşı yükselen kararlılığımızı, dayanışmamızı ve sorumluluk duygumuzu temsil eden bir gün. Ancak biz bu mücadeleyi bir günle sınırlamıyoruz. Bu davayı; kadının izzetini, çocuklarımızın geleceğini, ailenin onurunu ve milletimizin dirliğini koruma davası olarak görüyoruz.”

AK Parti Kadın Kolları olarak 81 ilde eş zamanlı açıklama yaptıklarını belirten Kayadibi, şiddetin gerekçesi ne olursa olsun asla kabul edilemeyeceğini söyledi. Türkiye’de kadına yönelik şiddetle mücadelenin AK Parti iktidarları döneminde devlet politikası haline geldiğini vurgulayan Kayadibi, 2002’den bu yana hukuki altyapının güçlendirildiğini, cezai yaptırımların artırıldığını ve koruyucu mekanizmaların yaygınlaştırıldığını ifade etti.

6284 sayılı kanunun tarihi bir dönüm noktası olduğunu vurgulayan Kayadibi, Türkiye’de koruma tedbirlerinin hızlıca uygulanabildiğini belirterek, elektronik kelepçe, uzaklaştırma, barınma ve psikososyal destek gibi uygulamaların etkin şekilde devreye alındığını söyledi.

25 Kasım 2023 tarihinde yayımlanan “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele” konulu Cumhurbaşkanlığı Genelgesiyle bürokratik yapıların daha güçlü hale getirildiğini ifade eden Hatice Kayadibi, tüm kurumlara net sorumluluklar yüklendiğini ve veriye dayalı politika üretiminin önem kazandığını söyledi.

Muhabir: Haber Merkezi

12. Kalkınma Planı’nda kadının güçlenmesi ve şiddetle mücadeleye özel başlık ayrıldığını hatırlatan Kayadibi, kadınların eğitime, istihdama ve karar alma mekanizmalarına katılımının devlet politikası haline geldiğini belirtti. Kadına yönelik şiddetle mücadelede sahada yürütülen çalışmaların önemine vurgu yapan Kayadibi, KADES uygulamasının 8 milyon 990 bin kadın tarafından indirildiğini, ihbarlara kolluk güçlerinin ortalama 6 dakikada ulaştığını söyledi.ŞÖNİM, kadın konukevleri, sosyal hizmet merkezleri ve ASDEP ziyaretleriyle saha çalışmasının kesintisiz yürütüldüğünü belirten Kayadibi, ALO 183 Hattı’nın da anlık destek sağladığını ifade etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak yeni Ulusal Eylem Planı’nın dijital şiddet, erken uyarı sistemleri ve risk analizi gibi başlıklara odaklanacağını belirten Kayadibi, bu planın mücadelede yeni bir vizyon sunacağını söyledi.“KADIN HER ALANDA GÜÇLENİYOR”Hatice Kayadibi, kadınların toplumsal ve ekonomik hayattaki görünürlüğünün arttığını belirterek şu verileri paylaştı: “Kadınların iş gücüne katılım oranı: %36,6; Üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarındaki oran: %20’yi aştı. Parlamentodaki kadın oranı: %20; Kadın girişimcilerin oranı: %18”Bu başarıların tesadüf olmadığını belirten Kayadibi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yıllardır kadınların siyasette ve toplumda asli özne olduğu yönündeki vizyonunun bu gelişmenin temelinde bulunduğunu ifade etti.Dünya genelinde kadınların maruz kaldığı şiddetin de gündemlerinde olduğunu söyleyen Kayadibi, Gazze, Doğu Türkistan ve Ukrayna’da kadın ve çocuklara yönelik saldırıları lanetleyerek uluslararası toplumu harekete geçmeye çağırdı.Kadına yönelik şiddetin bir zihniyet mücadelesi olduğunu belirten Kayadibi, erkeklere de çağrıda bulundu: “Evde, sokakta, sosyal medyada… Şiddetin her türüne karşı ses çıkarın. Susan değil, ‘dur’ diyen olun.”Açıklamasını kararlı mesajlarla tamamlayan Hatice Kayadibi, kadına yönelik şiddet tamamen sona erene kadar bu mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi ve tüm kadınlara “yalnız değilsiniz” mesajını verdi.