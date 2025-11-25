Çorum Kadın Platformu, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü kapsamında kentte kitlesel bir yürüyüş ve basın açıklaması gerçekleştirecek. Platform, “Eşit, özgür, şiddetsiz bir yaşam için mücadelede kararlıyız” sloganıyla kadınları sokağa çağırdı.

Etkinlik, bugün düzenlenecek. Kadınlar saat 17.30’da Saat Kulesi önünde toplanarak yürüyüşe geçecek. Yürüyüşün ardından saat 18.00’de Kadeş Barış Meydanı’nda basın açıklaması okunacak.

Çorum Kadın Platformu, tüm kadınları ve destekçilerini dayanışma için alanlara davet etti.

Muhabir: NURDAN AKBAŞ