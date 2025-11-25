Sungurlu Belediye Başkanlığı’ndaki görüşmede ilçenin 2026 bütçesi, sanayi ve Organize Sanayi Bölgesi yatırımları, konut projeleri, altyapı çalışmaları ve su–baraj projeleri ele alındı.

Başkan Dere, Sungurlu’nun artık tarım ve leblebi odaklı bir ilçe olmaktan çıkıp sanayi, üretim ve yerleşim merkezi hâline geldiğini, 2026’dan itibaren göç alan bir şehir yapısına doğru ilerlediğini vurguladı.

2026 BÜTÇESİ 2,1 MİLYAR TL

Dere, 2026 mali yılı için tahmini gelir ve gider bütçesinin 2 milyar 100 milyon TL olarak öngörüldüğünü açıkladı. Bu bütçe ile ilçenin sanayi, altyapı ve yaşam kalitesini artıracak projelerin hayata geçirileceğini belirtti.

SANAYİ VE OSB VURGUSU

Muhsin Dere, Sungurlu’nun sanayi potansiyelinin çok büyük olduğunu ifade ederek, OSB’nin genişletilmesi ve protokol onay sürecinin hızlanmasının öncelikli hedefleri arasında olduğunu söyledi. Ayrıca savunma sanayine yönelerek ilçeyi yeni üretim eksenine taşıma planlarını paylaştı.

ALTYAPI VE YAŞAM KALİTESİ ÇALIŞMALARI

Su kuyuları, yeni beton santrali ve park yenilemeleri ile ilçenin yaşam standartlarını yükselttiklerini vurgulayan Dere: “6 ayda yaptığımız yatırımlar, geçmiş 10 yılın yatırımlarından daha fazla oldu” dedi.

KONUT PROJELERİ VE GÖÇ DENGESİ

700 konutluk toplu konut yatırımlarında temel atma törenlerine katıldıklarını belirten Muhsin Dere, Sungurlu’nun artık göç eden değil, göç alan bir ilçe olma yolunda ilerlediğini söyledi.

SU VE BARAJ PROJELERİ

DSİ ile yapılan görüşmelerde baraj ve gölet projeleri, içme suyu arıtma tesisi, isale hattı ve dere ıslahı çalışmalarının planlarının netleştirildiğini aktaran Muhsin Dere, Diği Göleti çevresinde rekreasyon ve yürüyüş alanları oluşturulacağını açıkladı. Ayrıca 122 kilometrelik su hattının yenilendiğini ve ilçeye 5.000 m³’lük yeni su deposu inşa edildiğini duyurdu.

Ziyaret nedeni ile Gazeteciler Cemiyeti heyetine teşekkür eden Dere; “Sungurlu artık yalnızca tarım ve leblebi ile anılan bir ilçe değil. Sanayi, üretim, yatırım ve yerleşim odaklı bir şehir olma yolunda hızla ilerliyor” şeklinde sözlerini tamamladı.

Muhabir: Haber Merkezi