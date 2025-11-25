Ticaret Bakanlığı’nın faaliyet illerine göre yayınladığı ihracat verilerine göre 2023 yılında toplam 2 milyar 206 milyon dolarlık, 2024 yılında ise 4 milyar 311 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum, 2025 yılının ilk 10 ayında 4 milyar 716 milyon dolarlık ihracat yaptı.

Türkiye'de Ocak-Ekim döneminde 29 ilin ihracatı 1 milyar doların üzerine çıkarken 46 ilde ihracat artışı gerçekleşti. Ticaret Bakanlığı, Ekim ayına ve yılın 10 aylık dönemine ilişkin faaliyet illerine göre ihracat verilerini açıkladı. Buna göre İstanbul, Ekim ayında 4 milyar 859 milyon dolarla en fazla ihracat yapan il olurken geçen yılın aynı ayına göre yüzde 6,1 azalış gösterdi. İstanbul'u yüzde 6,7 artış ve 3 milyar 19 milyon dolarla Kocaeli, yüzde 9,9 artış ve 1 milyar 929 milyon dolarla İzmir takip etti. Bursa aynı dönemde 1 milyar 821 milyon dolar, Ankara ise 1 milyar 107 milyon dolar ihracat yaptı.

Kıymetli veya yarı kıymetli taşlar faslı, 793 milyon 422 bin dolarla İstanbul'un ihracatında ilk sırada yer aldı. Bu faslı 521 milyon 809 bin dolarla kazanlar, makineler, 514 milyon 124 bin dolarla örme giyim eşyası ve aksesuarı izledi. Kocaeli'de motorlu kara taşıtları, 1 milyar 132 milyon dolarla en fazla dış satım yapılan sektör oldu. Daha sonra 285 milyon 138 bin dolarla elektrikli makine ve cihazlar, 212 milyon 352 bin dolarla mineral yakıtlar, mineral yağlar geldi. İzmir'in ihracatında da mineral yakıtlar, mineral yağlar 418 milyon 157 bin dolarla ilk sırada yer aldı. Söz konusu faslı, 192 milyon 595 bin dolarla kazanlar, makineler, 180 milyon 545 bin dolarla demir ve çelik takip etti.

ÇORUM ARTIŞTA ÜÇÜNCÜ SIRADA

2025 yılı Ocak–Ekim döneminde ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %3,9 artışla, 224,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2025 yılının ilk 10 ayında, 29 ilimiz, 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirmiştir.

2025 yılı Ekim ayında geçen yılın aynı ayına göre faaliyet illeri bazında ihracatta en fazla artış 191 milyon dolar ile Kocaeli’nde oldu. Daha sonra İzmir 173 milyon dolarlık artışla ikinci, Çorum 135 milyon dolarlık artışla üçüncü, Yalova 119 milyon dolarlık artışla dördüncü ve Bursa ise 90 milyon dolarlık artışla beşinci sırada yer aldı.

EKİM AYI İHRACATI 484 MİLYON DOLARBuna göre faaliyet illerine göre geçen yıl Ekim ayında 349 milyon dolarlık ihracat yapan Çorum’un 2025 yılı Ekim ayı ihracatı ise 484 milyon dolara yükseldi ve ülke genelindeki Ekim ayı ihracatının yüzde 2’sini gerçekleştirmiş oldu. 2025 yılı Ekim ayı verilerine göre de Çorum yılın ilk 10 ayında 4 milyar 716 milyon dolarlık ihracata ulaştı. Çorum, 2025 yılı Ocak ayında 364 milyon 513 bin dolar, Şubat ayında 431 milyon 586 milyon dolar, Mart ayında 450 milyon dolar, Nisan ayında 351 milyon dolar, Mayıs ayında 565 milyon dolar, Haziran ayında 367 milyon dolar, Temmuz ayında 587 milyon dolar, Ağustos ayında 626 milyon dolar, Eylül ayında 487 milyon dolar ve Ekim ayında ise 484 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirmiş oldu.