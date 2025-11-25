Çorumlu Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın’ı anan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Aybüke artık tüm milletimizin evladı” sözleriyle salonda hüzün ve saygının yoğunlaştığı bir atmosfer yarattı.

Şehit öğretmen Necmettin Yılmaz’ı da anarak tüm eğitim şehitlerine rahmet dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Öğretmenler Günü’nün taşıdığı anlamı bir kez daha derinleştirdi.

Konuşmasında şehit öğretmenleri anarak özel bir vurgu yapan Erdoğan, Şenay Aybüke Yalçın ve Necmettin Yılmaz’ı ismen zikrederek “Milletçe hüzünle, hasretle ve minnetle andığımız öğretmenlerimiz” sözlerini dile getirdi.

Ayrıca görev başında şehit olan ya da afetlerde, kazalarda hayatını kaybeden tüm öğretmenler için rahmet dileyen Erdoğan, emekli öğretmenlere de sağlıklı ve huzurlu bir hayat temennisinde bulundu.

Muhabir: Haber Merkezi