Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, 32 yıl önce kaybettiğimiz Belediye Başkanı Dr. Turhan Kılıçcıoğlu’nu, kabrini ziyaretinden bir fotoğrafını paylaşarak andı.

Başkan Aşgın, anma mesajında şöyle dedi:

“Belediye Başkanı olarak Çorum'umuza 16 yıl boyunca hizmet ederek şehrimizin tarihinde önemli bir rol oynayan ve 7 Mart 1994'te aramızdan ayrılan Dr. Turhan Kılıçcıoğlu'nu vefatının 32. seneidevriyesinde saygı ve rahmetle yâd ediyorum.

Merhum Başkanımızın mekânı cennet, makamı âli olsun.”