Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ÇESOB) Başkanı Recep Gür, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar İftar Programı’na katıldı.

Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde düzenlenen ve Türkiye’nin farklı illerinden esnaf temsilcilerinin yer aldığı programda birlik ve dayanışma mesajları verildi.

Program sonrası açıklamada bulunan ÇESOB Başkanı Recep Gür, şu ifadeleri kullandı:

“Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Ticaret Bakanlığımız tarafından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde düzenlenen Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar iftar programına, ilimiz esnaf ve sanatkarları ile esnaf teşkilatımızı temsilen katılım sağladık. Türkiye genelinden esnaf temsilcilerinin katıldığı iftar programında, esnaf ve sanatkarların sorunları ile sektöre yönelik değerlendirmeler ele alındı’’ dedi.

İftar programında Başkan Gür’e Sungurlu Kahveciler ve Lokantacılar Odası Başkanı Erdal Kolaylı, Sungurlu Terziler ve Berberler Odası Başkanı Mutlu Karslı ile Çorum 32 Nolu Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi Başkanı Hasan Eker eşlik etti.

Muhabir: Haber Merkezi