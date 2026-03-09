TSO Başkanı Çetin Başaranhıncal, Halkbank Çorum Bölge Müdürlüğü tarafından düzenlenen iftar programı nedeniyle Çorum’a gelen Halkbank Genel Müdürü, hemşehrimiz Osman Arslan’a ve beraberindeki Halkbank Genel Müdür Yardımcıları Murat Yıldırım, Altan Taşkıran, Halkbank Çorum Bölge Müdürü Mükremin Gönül ve Halkbank Çorum Şube Müdürü Selim Bal’a Çorum’un bazı sanayi kuruluşlarını gezdirdi.

Genel Müdür Arslan ve beraberindekileri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki Yağmaksan’da, firma sahipleri Mustafa Yağlı, Fatih Yağlı, M. Kerem Yağlı ve Yönetim Kurulu Üyesi Ebru Gül Çömüz karşıladı ve üretim hakkında bilgi verdi.

Greyder firmasında konuklar, firma sahibi Süreyya Kavlu tarafından bilgilendirildi.

OSB’deki Alapros fabrikasını, firma sahibi Nuri Alapala ve oğlu Semih Alapala gezdirdi.

BARMAKSAN’da, Genel Müdür Arslan, TSO Başkanı Başaranhıncal ve diğer konukları, firma sahibi Mustafa Barlık, Genel Müdür Gökhan Gençağ ve Finans Müdürü Mehtap Üstündağ ağırladı.