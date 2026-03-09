Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 79 il tamamlandı, geriye sadece Çorum ve İstanbul kaldı.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanlığının hayata geçirdiği Yüzyılın Konut Projesi’nin kura çekimlerinde 9 hafta geride kaldı.

29 Aralık 2025 tarihinde başlayan kura sürecinde 79 ilde hak sahipleri noter huzurunda belirlendi.

ÇORUM VE İSTANBUL KALDI

81 ilin 79'unun kurası tamamlanırken geriye ise sadece 2 il kaldı. Bu iller ise Çorum ve İstanbul.

KURA ÇEKİMLERİ CANLI YAYINLANIYOR

TOKİ tarafından düzenlenen kura çekilişleri noter huzurunda gerçekleştiriliyor. Çekilişler aynı zamanda kurumun resmi sosyal medya hesapları ve yayın platformları üzerinden canlı olarak izlenebiliyor.

Hak sahipleri, kura sonuçlarını TOKİ’nin resmi internet sitesi üzerinden ve ilgili yayın kanallarından takip edebiliyor. İstanbul ve Çorum’da yapılacak çekilişlerin ardından proje kapsamında Türkiye genelindeki hak sahiplerinin belirlenmesi süreci tamamlanmış olacak.