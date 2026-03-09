İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında bulunduğu yüzlerce sanıklı davanın ilk duruşması bugün Silivri’de görülüyor.

İmamoğlu, önce diploması iptal edilmiş ve ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nin cumhurbaşkanı adayı ilan edildiği 23 Mart 2025'te tutuklanmıştı.

İBB Başkanı'nın tutuklandığı soruşturmayla ilgili mahkemeye çıkması 351 günü bulmuş oldu.

CHP İl Başkanı Dinçer Solmaz, duruşmayı Silivri’den takip ediyor.

Solmaz, “Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve yol arkadaşlarımıza yönelik kumpas davası için Silivri’de 81 il başkanımız ile duruşma salonundayız” dedi.

Solmaz, Türk halkının gerçekleri çok iyi bildiğini, adaletin er-geç tecelli edeceğini belirterek, İmamoğlu ve yol arkadaşlarının sonuna kadar yanlarında olduklarını vurguladı.

Dinçer Solmaz, duruşmanın TRT ekranlarından canlı yayınlanmasını istediklerini de bir kez daha dile getirdi.

Duruşma, Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi yerleşkesinde bulunan 1 No’lu duruşma salonunda yapılacak.

Bu arada Silivri’deki cezaevi kampüsü çevresinde duruşma günü boyunca her türlü toplantı ve gösteri de yasaklandı.

Muhabir: Haber Merkezi