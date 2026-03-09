Belediyeden yapılan açıklamada, su abonelik sözleşmelerinin şahsi nitelik taşıdığı ve sözleşmenin tarafı olan kişinin vefatı halinde hukuki geçerliliğini kaybettiği belirtildi. Buna rağmen aboneliğin vefat eden kişi adına kullanılmaya devam edilmesi durumunda kullanıcıların hukuki ve maddi sorunlarla karşılaşabileceği, ayrıca yapılan tespitler sonucunda şebeke suyuna erişimin engellenebileceği ifade edildi.

Açıklamada, abone sahibinin vefat etmesi halinde varislerden bir kişinin, veraset intikal belgesi ile birlikte belediyenin Su Abone Servisine başvurması durumunda aboneliği kendi üzerine hiçbir ücret ödemeden devralabileceği bildirildi. Abonelikte su kullanımına devam edilmeyecekse yine varislerden bir kişinin aynı belge ile başvurarak aboneliği kapattırabileceği kaydedildi.

Öte yandan şehir dışında bulunan ve belgeleri fiziki olarak ulaştıramayan vatandaşların, belediyenin 0501 100 19 19 numaralı WhatsApp ihbar hattı üzerinden evrak göndererek devir işlemlerini tamamlayabileceği de duyuruldu.

Muhabir: Haber Merkezi