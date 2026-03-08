Saygı Duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, katılımcı kadınlara ve görevli kadın polis memurlarına Kırmızı Karanfil dağıtıldı.

Törende CHP Kadın Kolları’nın yanısıra Milletvekili Mehmet Tahtasız, İl Başkanı Dinçer Solmaz ile çok sayıda partili kadınlara destek verdi.

CHP Çorum Kadın Kolları Başkanı Özlem Güngör, yaptığı basın açıklamasında 8 Mart’ın kadınların eşitlik, özgürlük ve emek mücadelesinin simgesi olduğunu ifade etti.

Kadınlara yönelik şiddetin önlenmesi ve kadınların ekonomik ile sosyal hayatta güçlendirilmesi gerektiğini ifade eden Güngör, kadınların yalnızca şiddetle değil, yoksulluk, güvencesizlik ve emek sömürüsüyle de mücadele ettiğini vurguladı. Güngör, ev içi bakım yükünün büyük ölçüde kadınların omuzlarında olduğuna dikkati çekti.

Türkiye’de kadınların istihdam ve çalışma koşullarına da değinen Güngör, çok sayıda kadının güvencesiz koşullarda çalıştığını ve kayıt dışı istihdamın yaygın olduğunu belirterek kadınların eşit işe eşit ücret talebinin sürdüğünü kaydetti.

Güngör, kadınların ekonomik bağımsızlıklarının güçlendirilmesinin önemine işaret edilerek kreş hizmetlerinin yaygınlaştırılması ve bakım sorumluluğunun kamusal politikalarla paylaşılması gerektiğini belirtti.

Özgür Özel’in eşitliğin temel bir hak olduğu yönündeki sözlerine de yer verilen açıklamada, kadınların hak ve özgürlük mücadelesinden vazgeçmeyeceği belirtildi.

Kadınların toplumsal hayatta eşit temsilinin önemine dikkat çekilen açıklamada, kadın haklarının güçlendirilmesine yönelik yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması çağrısında bulunuldu.
Açıklamada ayrıca 6284 Sayılı Kanun’un etkin uygulanması ve İstanbul Sözleşmesi’nin önemine vurgu yapılarak kadınların eşitlik, özgürlük ve adalet mücadelesini sürdüreceği ifade edildi.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK