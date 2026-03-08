Çorum Kadın Platformu tarafından “Eşitlik, özgürlük ve laiklik için mirasımız direniş, sözümüz mücadele” temasıyla organize edilen etkinlik, Çorum Devlet Tiyatro Salonu’nda gerçekleştirildi.



Etkinlikte konuşan Eğtim Sen Kadın Şube Kadın Sekreteri Eylem Kandemir, kadın emeğinin tarih boyunca çoğu zaman görünmez kılındığı, değersizleştirildiği ve sömürüldüğünü ifade etti.

Evde, tarlada, fabrikada ve hayatın birçok alanında çalışan kadınların yalnızca geçim mücadelesi değil, aynı zamanda hak mücadelesi verdiğini vurgulayan ve kadınların eşitlik, özgürlük ve şiddetsiz bir yaşam talebi olduğunu kaydeden Kandemir, “Kadınların özgür olmadığı bir toplum özgür değildir. Kadınların eşit olmadığı bir ülkede eşitlikten söz edilemez.” ifadelerine yer verildi.

Kadınların maruz kaldığı şiddet, çocuk evlilikleri, çalışma hayatındaki güvencesizlik ve mobbing gibi sorunlara dikkat çeken Kandemir, kadınların hakları için verdikleri mücadelenin süreceğini belirtti.



Dünyanın farklı bölgelerinde savaş ve çatışmaların ortasında yaşam mücadelesi veren kadınlara da değinilen Kandemir, özellikle Orta Doğu’da ve çeşitli ülkelerde savaşın mağduru olan kadın ve çocuklarla dayanışma mesajı verildi.

Kandemir, artan kadın cinayetlerinin önüne geçilebilmesi için İstanbul Sözleşmesi ve kadınları korumaya yönelik yasal düzenlemelerin etkin şekilde uygulanması gerektiği vurgulandı.



Açıklamada ayrıca kadınların toplumsal, ekonomik ve siyasal hayatta eşit haklara sahip olması gerektiği belirtilerek, kadın emeğinin görünür kılınması, şiddetin önlenmesi ve ayrımcılığın ortadan kaldırılması için dayanışmanın sürdürüleceği ifade edildi.

Basın açıklaması, “Yaşasın 8 Mart, yaşasın kadın mücadelesi” sloganıyla sona erdi.

Program kapsamında resim sergisi açılırken, katılımcılara yönelik şiir dinletisi, skeç ve müzik etkinlikleri düzenlendi.

Etkinlikte ayrıca Hacı Bektaş-ı Veli Halk Oyunları Ekibi gösteri sunarken, Eğitim Sen Erbane Topluluğu da sahne aldı.

Platform yetkilileri, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliklerle kadınların eşitlik, özgürlük ve hak mücadelesine dikkat çekmeyi amaçladıklarını belirtti.