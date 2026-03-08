Burhan, Recai ve Oğuzhan Sarıtepe’nin babaları olan Kıbrıs Gazisi Hakkı Sarıtepe’nin vefatı ailesi ve sevenlerini derin üzüntüye boğdu.

Merhum Hakkı Sarıtepe’nin cenazesi, Mecitözü ilçesine bağlı Beyözü Köyü’nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından askeri tören eşliğinde toprağa verildi.

Cenaze törenine Çorum Vali Yardımcısı Cengiz Nayman, AK Parti Mecitözü İlçe Başkanı Haşim Atmaca, İl Genel Meclis Üyesi Ali Özdanacı, Mecitözü Dernekler Federasyonu Başkanı Ömer Aydoğdu ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın ise cenazenin ardından aileye taziye ziyaretinde bulundu.

ÇORUM HABER, merhuma Allah’tan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına başsağlığı diler.

