Geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın yakın koruması Ferhat Koç’un babası Sami Koç, son yolculuğuna uğurlandı.

Merhumun cenazesi Çorum Merkez Güney Köyü'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.

Cenaze törenine katılan Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Koç ailesinin, köy halkının ve birlikte görev yaptığı Ferhat Koç’a taziye dileklerini ileterek acılarına ortak oldu.

Muhabir: Haber Merkezi