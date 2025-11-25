Vali Ali Çalgan’a ziyarette Osmancık Kaymakamı Furkan Duman, Osmancık Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, İl Milli Eğitim Müdürü Cemil Çağlar, İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, İl Jandarma Komutanı J. Kd. Albay Kubilay Ayvaz, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Nuri Uyar ve öğretmenler katıldı.

Öğretmenlerin fedakârca yürüttükleri görevlerin toplumun geleceğini şekillendirdiğini vurgulayan Vali Ali Çalgan, öğretmenlere emekleri için teşekkür etti. Çalgan ayrıca karanfil vererek günlerini de kutladı.

Vali Çalgan, “Çocuklarımızı bilgiyle buluşturan, sevgi ve sabırla yetiştiren tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum” ifadelerini kullandı.

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ