Kaza, Sungurlu-Alaca karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Alaca istikametinde seyir halinde olan M.S. idaresindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak tarlada takla attı. Kazada sürücü ile araçta yolcu olarak bulunan M.S. yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Muhabir: İHA AJANS