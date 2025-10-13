Alınan bilgiye göre, F.M., S.M., C.M. ve A.S., husumetli oldukları M.S. ve D.S.'ye ait Çepni Mahallesi Necmettin Erbakan Caddesi'nde bulunan motosiklet aksesuarları satışı yapılan iş yerine konuşmak için gitti.

Taraflar arasında çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine M.S., D.S. ve C.M. vücutlarına isabet eden bıçak ve saçmalarla yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı M.S. ve D.S., sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaralı halde olay yerinden kaçan C.M. ise kendi imkânlarıyla hastaneye başvurdu. C.M.’nin acil serviste yapılan müdahalenin ardından ameliyata alındığı öğrenildi.

Olayla ilgisi olduğu belirlenen S.M. polis ekiplerince gözaltına alındı. Kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.