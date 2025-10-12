Çorum İl Emniyet Müdürlüğü, 3-10 Ekim 2025 tarihleri arasında il merkezinde gerçekleştirilen asayiş uygulamalarına ilişkin verileri paylaştı. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yapılan denetimler kapsamında çok sayıda iş yeri ve umuma açık alan denetlendi.

Polis ekipleri tarafından 115 farklı noktada yapılan uygulamalarda, 26 kahvehane/kıraathane, 27 kafe, 25 çay ocağı, 9 oyun salonu ve 11 otopark denetlendi. Denetimler sırasında 3 bin 931 kişinin GBT sorgulaması yapıldı. Çeşitli suçlardan aranan 4 şahıs yakalandı.

Operasyonlar sırasında 4 tabanca, 2 tüfek olmak üzere toplam 6 ateşli silah, 2 kesici-delici alet, 4 şarjör, 84 fişek, 73 sentetik ecza maddesi, 2.36 gram metamfetamin, 67.22 gram bonzai ve 3 adet uyuşturucu kullanma aparatı (payp) ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 2 bin 258 araç kontrol edilerek, kurallara uymayan 12 araca idari para cezası uygulandı.

