Alınan bilgiye göre, E.Ö. (31) ile T.G. (22), emanet aldıkları araçla Bahçelievler Mahallesi Bahar 1. Cadde ile Bahar 17. Sokak kesişiminde seyir halindeyken, önceden aralarında husumet bulunan A.İ.(21)’in kullandığı otomobilin önlerini kesmesi sonucu kaza yaptı.

Kaza sonrası A.İ., babasının da bulunduğu araçla olay yerinden uzaklaştı. Bu sırada E.Ö. ve T.G. araçtan inerek durumu kontrol etmek istedikleri sırada, A.İ.’nin kuzeni olduğu öğrenilen Ç.İ.(28)’in silahlı saldırısına uğradı.

Vücutlarına saçma isabet eden E.Ö. ve T.G., yaralı halde olay yerinden uzaklaşarak sağlık ekiplerinden yardım istedi.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılardan E.Ö. ve T.G., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kazaya sebebiyet verdikleri belirlenen baba ve oğlu gözaltına alırken, silahla yaralama olayının şüphelisi Ç.İ.’yi yakalamak için çalışma başlattı.