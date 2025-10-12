Alınan bilgiye göre, merkeze bağlı Abdalata Köyü’nde düzenlenen düğün eğlencesine katılan Yaşar Benli, yemek yediği sırada aniden fenalaştı.

Durumu fark eden çevredekiler, 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine köye sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Benli, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Benli, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Yaşlı adamın cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK