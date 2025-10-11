Alınan bilgiye göre, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir firmaya ait tekstil ürünlerini taşıyan Hasan T. yönetimindeki 34 ZR 6893 plakalı kamyon, Çorum-Osmancık kara yolunun 10. kilometresinde kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sürücü Hasan T., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan kontrolün ardından hastaneye gitmeyi reddetti.
Kazada, kamyonda ve ihracat ürünü olduğu belirtilen tekstil ürünlerinde maddi hasar meydana geldi.
Kaza nedeniyle bir süre tek şeritten sağlanan trafik, araç ve ürünlerin kaldırılmasının ardından normale döndü.
Zarar gören tekstil ürünleri, firma yetkilileri ve çalışanları tarafından paletlere toplanarak olay yerinden götürüldü.