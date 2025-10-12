Alınan bilgiye göre, B.D. (17), Ulukavak Mahallesi İkbal Kent civarında amcasına ait otomobilde bulunduğu sırada E.Ç. (21) tarafından tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Başına isabet eden saçmalarla yaralanan B.D., sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Muhabir: TUGAY GÖKTÜRK