Edinilen bilgiye göre, Ö.C.A.(24), Sungurlu ilçesine bağlı Tuğlu Köyü yakınlarında hayvan otlatmadan döndüğü sırada kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Yaralanan Ö. C. A., cep telefonu ile babasını arayarak yardım istedi. Baba, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirince olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından yaralı, Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.