Samsun yolunun 30. kilometresinde kurulacak 2. Organize Sanayi Bölgesi ile ilgili süreç ilerliyor.

Vali Ali Çalgan’ın başkanlığında yapılan Yönetim Kurulu toplantısında, imar planına esas jeolojik-jeoteknik zemin etüdü yaptırılması, Bakanlığa sunulan ön tahsis onay süreci, ilave alan çalışmaları ve mevcut alanın OSB tüzel kişiliğine devri konuları görüşüldü.

Toplantıda TSO, aynı zamanda 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili olan Başkan Çetin Başaranhıncal ile Yönetim Kurulu Üyesi Gökhan Kerman tarafından temsil edildi.