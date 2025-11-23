CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Akdoğan, CHP Genel Merkez Gençlik Kolları’nın 81 ilde eş zamanlı yaptığı basın açıklamasına destek vererek, Ekrem İmamoğlu’na yönelik hazırlanan iddianame sürecine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Akdoğan, “86 milyonun vicdanına ve halkın adaletine güveniyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, İmamoğlu için hazırlanan ve kamuoyunda tartışılan iddianamenin “yandaş medya eliyle manipüle edildiğini” savunan Akdoğan, süreç boyunca gerçeklerin çarpıtıldığını dile getirdi. Akdoğan, “Hakikatler eğilip bükülüyor, medya gücüyle gerçekler gölgeleniyor” dedi.

“DELİLSİZ SUÇLAMALARLA KAMUOYU MANİPÜLE EDİLİYOR”

CHP Gençlik Örgütleri tarafından hazırlanan ortak metni okuyan Akdoğan, iddianamede yer almadığı halde kamuoyuna malzeme edilen iddiaları sıralayarak şunları söyledi:

“Valizlerde para dediler, jammer çıktı. 560 milyar dediler, iddianamede 160 milyara düştü; o da ispatlanamadı. Seçim çalışmaları suç sayıldı, bağışlar rüşvet sayıldı, sloganlar suç unsuru ilan edildi. Örgüt dediler örgüt çıkmadı, suç dediler suç çıkmadı.”

“TRT KAMU GÖREVİ YERİNE İKTİDAR DİLİYLE YAYIN YAPIYOR”

Açıklamada, TRT’nin tarafsız yayıncılık ilkesinden uzaklaştığı öne sürülerek, kurumun muhalefetin söylemlerine yer vermediği ve iktidar propagandasına zemin hazırladığı iddia edildi. TRT’nin yanlış rakamlarla halkı yanılttığını savunan Akdoğan, kamu kaynaklarının nasıl kullanıldığına ilişkin örnekler de paylaştı.

“DAVA TRT’DEN CANLI YAYINLANSIN” ÇAĞRISI

CHP Çorum İl Gençlik Kolları Başkanı Arzum Akdoğan, adil yargılama süreci için Meclis’e çağrı yaparak, “Duruşmalar TRT’den canlı yayınlansın” dedi ve ekledi:

“Biz haklı ve erdemli bir mücadelenin sahipleriyiz. Karanlık yolları adalet meşalesiyle aydınlatacağız. 86 milyonun vicdanına güveniyoruz.”

