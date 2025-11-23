CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız’ın 24 Kasım Öğretmenler Günü Mesajı şöyle:

“Bugün gelinen noktada öğretmenlerin de öğrencilerin de velilerin de mutlu olmadığı bir sürecin içerisindeyiz. Hak arayan öğretmenlerin tartaklandığı, eğitim kalitesinin düştüğü, çocukların okula aç gittiği bir dönemdeyiz ne yazık ki. Bütün bunların sorumlusu AKP iktidarı ve Milli Eğitim Bakanlarıdır!

Eğitim sistemimizi yapboz tahtasına çeviren ve bozan, 60 bin olan atanmayan öğretmen sayısını 1 milyona çıkaran, mülakatı getiren, liyakati katleden, yanlış atama kararlarıyla aile bütünlüğünü bozan, karı-kocayı birbirinden ayıran, çocukları anne babaya hasret bırakan, neredeyse mahalleye üniversite açıp, üniversite mezunu gençlerimizi işsiz bırakan, çocuklarımızı sabahın kör karanlığında okula gönderen, ekonomiyi batıran, beslenme çantalarını boşaltan ve çocuklarımıza bir öğün ücretsiz yemek veremeyen, MESEM projesiyle çocuklarımızı okul yerine ölüme gönderen, tarikat ve cemaatleri okullara sokan, tarikat yurtlarındaki çocuk istismarlarına göz yuman, ücretli öğretmenlik gibi bir sömürü düzenini yaratan ve sürdüren, Cumhuriyet Bayramlarını kutlamaktan, 10 Kasım’da Atatürk’ü anmaktan imtina eden, köy okullarını kapatan, taşımalı eğitimi beceremeyen, okulları temizleyemeyen, hizmetli alamadığı için velilere ve öğretmenlere okul temizleten, okullara yakacak sağlayamayan, çocuklarımızı buz gibi sınıflara mahkum eden, ortaokuldan itibaren sınav yapıp çocuklarımızı yarış atına çeviren, eğitim kalitesini düşürüp çocuklarımızı dershanelere, özel okullara kul eden, okul önlerinde pamuk şeker yerine uyuşturucu satılmasına sebep olan, çocuklarımızın geleceğini çalan, umutlarını yok eden AKP iktidarıdır.

Öğretmenlerin ve eğitim sisteminin içinde bulunduğu bu acı tablo değişmek zorundadır. Eğitim sistemi yeni çağa uygun bir şekilde değiştirilmeli, öğretmenlerimizin olanakları arttırılmalıdır.

Öğretmenlerimizi, öğrencilerimizi, velileri ve toplumu mutsuz eden bu sistem mutlaka değişmelidir.

CHP özgürlükçü demokrasiyle, çağdaş uygarlık seviyesinin bile üstüne çıkma hedefine ulaşmayı hedeflemektedir. Bu hedefe ulaşmanın yolu eğitimden ve öğretmenlerden geçmektedir. Ülkemizin ve çocuklarımızın geleceği için bunu başaracağız ve iktidarımızda hayata geçireceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle atanamayan öğretmenlerimizin bir an önce öğrencilerine kavuşmasını diliyor, fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştiren tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutluyor, Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk ve mücadele arkadaşlarını saygıyla anıyorum.”

