Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücrette kritik viraja girildi. Aralık ayının başında komisyonun toplanması bekleniyor. Ancak hükümet, işçi tarafının “adil bir komisyon” teklifi konusunda hâlâ hiçbir adım atmadı. Kendilerine gelen bir teklif olmadığını belirten Türk-İş yönetimi, değişiklik olmazsa komisyona katılmamakta kararlı.

15 kişilik Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nda kendileri ile hiçbir müzakere yapılmadan hükümet ile işveren tarafının asgari ücreti belirlemesine tepki gösteren Türk-İş bu yapı değişmeden komisyona katılmayacağını açıklamıştı. Türk-İş komisyonun yapısının 5+5+1 olmak üzere yeniden düzenlenmesini talep etmişti. Türk-İş’in teklifine göre komisyon toplam 11 kişiden oluşacak. 5 işçi temsilcisi, 5 işveren temsilcisi 1 de tarafsız bir isim bulunacak. Böylece asgari ücret işçi ile işveren arasında müzakere edilebilecek. Ancak hükümet bu konuda sessiz.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada komisyonun aralık ayı başında toplanacağını açıkladı. Ancak komisyonun yapısında bir değişiklik olup olmayacağı konusunda bir değerlendirmede bulunmadı. Bu konuda işçi tarafına da hükümetten bir teklif gelmedi.

“KARARLIYIZ”

Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, yaptığı açıklamada, “Biz yerimizde duruyoruz. Gelen teklif yok. ‘Şöyle yapalım’ diye bir teklif olmadı. Biz daha önce tavrımızı açıkladık. Adil bir komisyon olmadığı sürece katılmayacağız. Aynı duruşumuz devam ediyor. Önceki yıllarda olduğu gibi aralığını ilk haftası komisyonun toplanması gerekiyor. Bize önümüzdeki hafta içerisinde bir teklifte bulunmaları lazım. Bekliyoruz, bakalım. Ancak yeni düzenleme olmazsa biz katılmayacağız. Bu konuda kararlıyız” dedi.

Kaynak: Cumhuriyet.com