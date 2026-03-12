Sözcüklerin hafızayla, şiirin toplumla buluştuğu adreslerden biri olan Çerkezköy Kitap Günleri, bu yıl da edebiyatın farklı seslerini okurlarla bir araya getiriyor.

ÇORUM HABER’in köşe yazarı, eğitimci-yazar ve halk şairi Mustafa Aydınlı, 4. Çerkezköy Kitap Günleri kapsamında düzenlenecek imza gününde okurlarıyla buluşacak.

Yarın saat 16.00’da Çerkezköy Atatürk Kültür Merkezi fuaye alanında gerçekleştirilecek etkinlikte Aydınlı, kitaplarını imzalarken okurlarıyla edebiyat, toplum ve halk şiiri üzerine sohbet etme imkânı da bulacak.

Bölgenin önemli kültür etkinliklerinden biri hâline gelen Kitap Günleri, farklı kuşaklardan yazarları aynı çatı altında buluşturarak edebiyatın yaşayan bir ortak hafıza olduğunu bir kez daha anımsatıyor.

Toplumsal duyarlılığı merkeze alan yazıları ve halk şiiri geleneğinden beslenen diliyle tanınan Mustafa Aydınlı’nın yayımlanmış eserleri arasında Keşişdağı, Yarın, Bir Ülke Düşünün ve Gün Değil bulunuyor.

Aydınlı’nın kalemi, bireysel hikâyelerden toplumsal belleğe uzanan bir anlatı köprüsü kurarken, okurla kurduğu samimi bağ da her buluşmayı ayrı bir edebiyat şölenine dönüştürüyor.

Etkinlik, edebiyatseverlere yazarla doğrudan temas kurma ve kitapların ardındaki düşünce dünyasına yakından tanıklık etme fırsatı sunacak.