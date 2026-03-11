Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden Osmancık ilçesi, gastronomik özellikleriyle de dikkati çekiyor. İlçenin öne çıkan lezzetlerinin başında ise "Osmancık ayvalı yahnisi" geliyor.

Yapımında salça kullanılmayan Osmancık ayvalı yahnisinin sarı ve kahverengi tonlarındaki rengi, ayva, ayva çekirdeği ve üzüm pekmeziyle elde ediliyor.

Osmancık ayvalı yahnisinin tarifini AA muhabirine anlatan ev hanımı Sebiha Şanal, yahninin günlük öğünlerde tüketilmesinin yanı sıra düğün, davet, bayram ve festival gibi özel günlerde konuklara ikram edildiğini söyledi.

Ayvalı yahni pişirmeyi annesinden öğrendiğini belirten Şanal, "Ayvalı yahni genelde kış mevsiminde, ayvanın bol olduğu dönemde pişer. Bilhassa annelerimiz, kurban bayramlarından sonra ayvalı yahni pişirirdi, biz de seve seve yerdik. Ben de her yıl annemin geleneğini sürdürürüm, yılda en az iki kez pişiririm, komşularımı da davet ederim." dedi.



Osmancık ayvalı yahnisi için gerekli malzemeler ve tarif şöyle:

Malzemeler (6 kişilik)

600 gram kuşbaşı doğranmış kuzu veya sığır eti (Sığır eti tavsiye edilir)

⁠1 kilogram ayva (Ayvanın çekirdekleri de yemekte kullanılır)

⁠900 mililitre su

⁠200 gram haşlanmış nohut

⁠150 gram üzüm pekmezi

⁠100 gram tereyağı

⁠50 mililitre sıvı yağ

⁠10 gram pul kırmızıbiber

⁠10 gram tuz

⁠5 gram karabiber

Yapılışı

1. Tencerede kuşbaşı şeklinde doğranmış etler ortalama 30 dakika haşlanır, etin olabildiğince yağsız olması tercih edilir.

2. Tencerede tereyağı eritilir ve haşlanmış kuşbaşı etler bu tencereye konularak ortalama 5 dakika kavrulur.

3. Kavurma işlemi tamamlandıktan sonra haşlamadan kalan et suyu, nohut, sıvı yağ ve tuz sırasıyla etin kavrulduğu tencereye alınarak kaynamaya bırakılır.

4. Bu sırada ayvalar elma dilimi şeklinde doğranır, çekirdekleri ayrı bir kaba alınır. Ayva dilimlerinin kararmaması için tencereye konulmadan hemen önce doğranması gerekir.

5. Tencere kaynadıktan sonra doğranmış ayvalar ve çekirdekleri tencereye konulur. Ayva çekirdekleri yemeğe rengini vermesi için kullanılır.

6. Karabiber ve pul kırmızıbiber de ilave edilerek ayvaların yeterince pişmesi sağlanır.

7. Ayvalar pişince yemeğin üzerine üzüm pekmezi konulur, ortalama 3 dakika daha pişirilir. Ardından servis için yemek dinlenmeye bırakılır.

8. Pişen Osmancık ayvalı yahnisinin üzerine süslemek amacıyla ayıklanmış taze nane, maydanoz ve pul biber konularak servisi yapılabilir.