Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Türkiye’de 2026 su/tarım yılı kapsamında 1 Ekim–31 Ocak döneminde ölçülen yağış miktarı ortalama 250,9 milimetre oldu. Bu rakam uzun yıllar ortalaması olan 253,2 milimetreye yakın gerçekleşirken, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 38 artış gösterdi.

Ancak bazı illerde yağışlarda önemli düşüşler yaşandı. Verilere göre Çorum başta olmak üzere Konya, Kastamonu, Samsun, Malatya, Gümüşhane, Bayburt ve Artvin çevrelerinde yağışlar yer yer yüzde 40’ın üzerinde azaldı.

Bölgesel dağılıma bakıldığında Marmara, Ege, Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde yağışlar genel olarak mevsim normalleri civarında gerçekleşirken; Akdeniz, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde ise normalin biraz altında kaldı. Normallere göre en fazla azalma yüzde 5 ile İç Anadolu Bölgesi’nde görüldü.

Uzmanlar, yağış miktarındaki bölgesel farklılıkların özellikle tarımsal üretim açısından dikkatle takip edilmesi gerektiğine işaret ediyor.

İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi meteoroloji mühendisi Güven Özdemir, Türkiye’de tarımsal faaliyetlerin büyük bölümünün suya bağlı olduğunu belirterek, ülkenin su stresi yaşayan ülkeler arasında yer aldığını söyledi.

Özdemir, son dört aylık verilere göre genel olarak yağışlarda artış görüldüğünü ancak bölgesel farklılıkların bulunduğunu ifade ederek, yağışların devam etmesi halinde bunun tarımsal üretime olumlu yansıyabileceğini kaydetti. Ayrıca su kaynaklarının verimli kullanılması ve kuraklık riskine karşı planlama yapılmasının önemine dikkat çekti.

Muhabir: Anadolu Ajansı