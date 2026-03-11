Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çorum İl Başkanlığı tarafından geleneksel iftar programı düzenlenecek. “Gönül Sofrası” adıyla gerçekleştirilecek programa vatandaşlar davet edildi.

MHP İl Başkanı Mehmet İhsan Çıplak, iftar programının MHP Genel Sekreter Yardımcısı ve Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı’nın katılımıyla gerçekleştirileceğini belirterek tüm hemşehrileri programa davet etti.

MHP İl Başkanlığı’nın düzenleyeceği geleneksel iftar programı 15 Mart 2026 Pazar günü yapılacak. İftar programı saat 18.53’te, Çorum Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Kapalı Fuar Alanı’nda gerçekleştirilecek.

Programda partililer ve vatandaşların aynı sofrada buluşarak Ramazan’ın manevi atmosferini paylaşması hedefleniyor. MHP İl Başkanı Çıplak, tüm Çorum halkını düzenlenecek olan “Gönül Sofrası” iftar programına davet etti.

Muhabir: Haber Merkezi