Çorum Valisi Ali Çalgan, “İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü” dolayısıyla yayımladığı mesajda, İstiklâl Marşı’nın milletin bağımsızlık mücadelesinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı.

Çalgan, mesajında İstiklâl Marşı’nın milletin bağımsızlık mücadelesinin sembolü olduğunu belirterek, bu anlamlı günün büyük bir gurur ve minnet duygusuyla anıldığını ifade etti.

Vali Çalgan, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından milli marş olarak kabul edilen İstiklâl Marşı’nın, milletin bağımsızlık uğruna verdiği destansı mücadelenin ve vatan sevgisinin en güçlü ifadesi olduğunu vurguladı. Marşın, zorluklar karşısında gösterilen kahramanlığın ve kurtuluş mücadelesinin mısralara dökülmüş hali olduğunu belirten Çalgan, bu eşsiz eserin milletin istiklâline bağlılığının güçlü bir ilanı olduğunu kaydetti.

Mesajında Mehmet Akif Ersoy’u da anan Çalgan, milli şairin kaleme aldığı bu ölümsüz eserle milletin ortak vicdanını ve yüksek karakterini en anlamlı şekilde dile getirdiğini ifade ederek, Ersoy’un mısralarının vatan sevgisini, bağımsızlık tutkusunu ve millet olma bilincini nesilden nesle aktaran güçlü bir miras olduğunu belirtti.

Vali Çalgan, İstiklâl Marşı’nın ifade ettiği değerleri anlamanın ve bu kutsal mirasa sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, ecdattan emanet edilen vatanın aynı inanç ve kararlılıkla korunarak gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı.

Başta Mehmet Akif Ersoy olmak üzere İstiklâl Mücadelesi’nin tüm kahramanlarını, aziz şehitleri ve gazileri rahmet, minnet ve şükranla andığını ifade eden Çalgan, milletin birlik ve beraberlik içerisinde istiklâl ve istikbal yolunda kararlılıkla yürümeye devam edeceğini kaydetti.

Muhabir: KEMAL YOLYAPAR