Eğitim-Bir-Sen Çorum 1 Nolu Şube Sekreteri ve Başkan Vekili Ali Doğan, eğitim sisteminde son yıllarda tartışılan ara tatil uygulamasına ilişkin yapılan geniş kapsamlı araştırmanın sonuçlarını değerlendirdi.

Doğan, sendikanın 81 ilde toplam 119 bin 709 kişinin katılımıyla gerçekleştirdiği saha araştırmasının, ara tatil uygulamasının eğitim camiasında büyük ölçüde destek gördüğünü ortaya koyduğunu söyledi.

Araştırma sonuçlarına göre öğretmenlerin yüzde 88,2’si ara tatillerin kaldırılmasına karşı çıkarken, okul yöneticilerinde bu oran yüzde 72,1 olarak ölçüldü. Velilerin yüzde 70,5’i de ara tatil uygulamasının devam etmesi gerektiğini ifade etti. Öğrencilerde ise destek oranının daha yüksek olduğu görüldü. Lise öğrencilerinin yüzde 85,7’si ve ortaokul öğrencilerinin yüzde 78,4’ü ara tatillerin sürmesini istedi.

Araştırmada, sıkça dile getirilen “çalışan anne-babalar ara tatilde zorlanıyor” görüşünün de güçlü bir karşılık bulmadığı belirtildi. Her iki ebeveynin de çalıştığı ailelerde ara tatilin kaldırılmasına karşı çıkanların oranının yüzde 76,2 olduğu kaydedildi.

Katılımcıların büyük çoğunluğunun ara tatillerin eğitim takvimini daha dengeli ve verimli hale getirdiği görüşünde birleştiğini ifade eden Doğan, öğretmenlerin yüzde 87,3’ünün mevcut modelin eğitim sürecine olumlu katkı sağladığını düşündüğünü belirtti.

Doğan, araştırma sonuçlarının eğitimde ara tatilin bir “lüks” değil, eğitim sürecinin sağlıklı işlemesi için önemli bir ihtiyaç olduğunu ortaya koyduğunu vurgulayarak, eğitim politikaları belirlenirken sahadan gelen bu verilerin dikkate alınmasının önemli olduğunu ifade etti. (

Muhabir: ÖMÜR SOYTEMİZ