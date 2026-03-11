Boğazkale ilçesinde bulunan konak, yaklaşık 350 yıl önce Dölarslan ailesi tarafından, Hattuşa’daki Hitit surlarına yaklaşık 500 metre uzaklıkta inşa edildi. Tarihi yapı, uzun yıllardır bölgeyi ziyaret eden turistlerin ilgisini çeken önemli duraklardan biri olarak biliniyor.

Konak, 2011 yılında varisleri tarafından turizme kazandırılması amacıyla Boğazkale Kaymakamlığına devredildi. Yapının restorasyon çalışmaları ise 2010-2013 yılları arasında tamamlandı.

Toplam 13 oda, 2 salon ve 2 banyodan oluşan konak, Osmanlı dönemi sivil mimari özelliklerini yansıtıyor. Yapı kompleksinde ayrıca haremlik, selamlık ve günümüzde atıl durumda olan bir hamam bölümü de bulunuyor.

Tarihi kayıtlara göre konak, 1664 yılında II. Halil Bey tarafından yaptırıldı. Yapı külliyesi, Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun 5 Şubat 1982 tarihli ve A-3285 sayılı kararıyla korunması gerekli sivil mimarlık eseri olarak tescil edildi.

Restorasyon projeleri ise Ankara Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Bölge Kurulu’nun 27 Kasım 2006 tarihli ve 1952 sayılı kararıyla onaylandı.

300 MİLYONA SATIŞA ÇIKTI

Dulkadiroğlu Konağı varisleri tarafından 300 milyon liraya satışa çıkarıldı.