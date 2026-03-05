Belediye Başkan Vekili Lemzi Çöplü başkanlığında gerçekleştirilen Mart ayı Belediye Meclisi toplantısında, Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Müdürlüğü’nün birlikten ayrılma teklifi görüşüldü.

Belediye yönetimi, ayrılma gerekçesi olarak Tarihi Kentler Birliği’nin son yıllarda herhangi bir proje veya faaliyet yürütmemesini gösterdi. Başkan Vekili Çöplü, “2019’dan bu yana birlikten herhangi bir destek görmedik. Bu nedenle ayrılma kararı aldık” dedi.

“ASIL AYRILMA SEBEBİNİZ BİRLİK BAŞKANININ MANSUR YAVAŞ OLMASI”

CHP Meclis Üyesi Av. Doğan Öksüz, karara tepki gösterdi. Öksüz, “Tarihi Kentler Birliği, 2000 yılında kurulmuş ve Çorum Belediyesi de ilk üyelerindendi. Birlik, 466 üyeye 500 çalışanına ücretsiz eğitim sağlamış, 120 toplantı yapmış ve 685 projeye hibe vermiştir. Çorum Belediyesi’nin ayrılma gerekçesi, birlikten herhangi bir faaliyet yürütülmemesi olarak gösteriliyor. Ancak Çorum Belediyesi hiçbir proje başvurusunda bulunmadığı gibi hiçbir toplantısına da katılmamış. Oysa 2025 yılında çok sayıda eğitim ve proje yapılmıştı. Asıl neden, Birlik Başkanlığı’nın Mansur Yavaş tarafından yürütülmesidir. Parti ayrımı gözetmeden yapılan destekler göz ardı ediliyor. Bu karar, Çorum’un tarihine haksızlıktır” ifadelerini kullandı.

Mecliste yapılan oylamada, AK Partili ve MHP’li üyelerin oylarıyla Tarihi Kentler Birliği’nden ayrılma kararı kabul edilirken, Çorum Belediyesi’nin yeni kurulan Türk Dünyası Belediyeler Birliği’ne üye olmasına da karar verildi.