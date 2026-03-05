Uzayda gerçekleştirdiği bilimsel çalışmalarla adından söz ettiren Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı, Hitit Üniversitesi tarafından organize edilen "Gençlik Sohbetleri" kapsamında gençlerle buluşuyor. Dokuzuncusu düzenlenen programda uzay yolculuğunun perde arkası, yaşanan deneyimler ve Türkiye'nin bilimsel hedefleri masaya yatırılacak. Gençlerin teknoloji ve bilime olan ilgisini artırmayı hedefleyen etkinliğin tüm takvimi belli oldu.

Hitit Üniversitesi Meslek Yüksekokulları Kampüsü'nde yer alan Ethem Erkoç Konferans Salonu yarın (6 Mart 2026 Cuma günü) saat 14.15'te bu önemli buluşmaya ev sahipliği yapacak. Alper Gezeravcı, Uluslararası Uzay İstasyonu'nda geçirdiği zorlu süreci ve yürüttüğü bilimsel deneyleri doğrudan üniversite öğrencileriyle paylaşacak.

Gençlere ilham vermesi planlanan buluşmada, katılımcılar Türkiye'nin ilk astronotuna uzay görevine dair merak ettikleri tüm soruları yöneltme fırsatı bulacak. Bilim ve teknoloji alanında kariyer yapmak isteyen gençleri cesaretlendirmeyi amaçlayan programa, çevre illerden ve üniversite öğrencilerinden yoğun bir katılım olması bekleniyor.

